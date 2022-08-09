Эксперт Волдохин объяснил, как обманывают россиян на маркетплейсах

Специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин рассказал изданию Ura.ru, каким образом людей могут обманывать на маркетплейсах.

По словам эксперта, мошенники размещают там товары и заставляют россиян перевести деньги лично им.

«Часто злоумышленник находит жертв на сайтах, которыми регулярно пользуются много людей. Например, под видом продавца он размещает на маркетплейсе товар по выгодной цене. Процесс покупки начинается для пользователя как обычно. Таким образом мошенник злоупотребляет доверием людей к этой площадке. В какой-то момент он предлагает покупателю оплатить заказ заново в связи с необходимостью доставки с другого склада или под иным предлогом. Но перевод совершается уже не через маркетплейс, а напрямую мошеннику, например, по ссылке, маскирующейся под стандартную форму оплаты», — отметил Волдохин.

Таким образом мошенники могут выманивать личную информацию у пользователя банковской карты. Чаще всего они запрашивают логин и пароль для входа в онлайн-банк, номер карточки и защитный код.

Волдохин отметил, что этим летом был зафиксирован случай, когда мошенники под видом сотрудников туроператора писали личные сообщения клиентам и под предлогом возврата средств заманивали их на фишинговые сайты.