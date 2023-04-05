Общество 05 апреля 2023, 11:59 Эксперт Виктория Мустафина рассказала о скрытых опасностях шторки для душа

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Ванная комната является благоприятной средой для размножения бактерий из-за повышенной влажности и тепла. Об этом Life рассказала эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктория Мустафина.

По ее словам, на шторке в ванной скапливается больше бактерий, чем на ободке унитаза. Кроме того, ее очень любит плесень. Поэтому нужно менять аксессуар хотя бы раз в год и стирать его раз в месяц,

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«Дело в том, что от постоянного контакта с водой на шторке может появиться не только плесень, но также щелочной налет и ржавчина. Желтые и коричневые края возникают из-за мыльной пены. Чтобы не дать шторке пожелтеть, сразу ополаскивайте ее после того, как приняли ванну», — посоветовала Виктория Мустафина.

Она посоветовала остановить выбор на полиэстеровых шторках. Также неплохим вариантом будут и тканевые, но они больше подвержены образованию плесени. Полиэтиленовые шторки — самый бюджетный вариант, но они быстрее всего выходят из строя.

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