Общество 17 февраля 2023, 11:53 Эксперт Виктор Гулевич объяснил, когда выручает авиарежим в смартфоне Unsplash

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Авиарежим в смартфоне нужен не только для использования в самолете, но и может выручить в повседневной жизни. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.

По его словам, в авиарежиме батарея садится медленнее, потому что не тратится время на поиск вышек. Поэтому, если включить его перед тем, как поставить телефон на зарядку, то это значительно сократит время восстановления аккумулятора.

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Еще один плюс — обновить поиск вышек. Как отметили «Известия», если сигнал то и дело пропадает, то стоит включить и выключить авиарежим. Это поможет найти более стабильный сигнал.

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Также авиарежим способен уберечь от мошенников. Например, если человек случайно перешел по подозрительной ссылке, то он поможет остановить загрузку веб-данных. Но не стоит забывать и о Wi-Fi. Его тоже нужно отключить при переводе телефона в авиарежим.

Наконец, смартфон невозможно отследить по GPS, если он «в самолете». Поэтому авиарежим — это отличный способ скрыть свою геопозицию.