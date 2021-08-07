Эксперт «Вектора» назвал долю «суперраспространителей» COVID-19 в России

В некоторых регионах РФ доля лиц, передающих коронавирус больше среднестатистической нормы, может превышать 80%. Особенно это касается субъектов, где проводят массовые мероприятия.

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с ТАСС заметил, что оценить число «суперраспространителей» SARS-CoV-2 в России достаточно сложно.

«Страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пестрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, <…> доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более», — сказал он.

Эксперт «Вектора» указал на несоблюдение масочного режима и социальной дистанции на подобных сборищах.

Отслеживать «суперраспространителей» он посоветовал в первую очередь в регионах с резкой динамикой заболеваемости.

На более или менее спокойных территориях в большинстве случаев разносчиками вируса все равно становятся те, кто игнорирует введенные из-за коронавируса ограничения. Например, ситуация с кассиром без маски, который контактирует с сотнями людей.

«К кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на полтора метра. Чтобы снизить риск инфицирования, <…> достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках», — подчеркнул Семенов.

В общественном транспорте, добавил он, поведение должно быть аналогичным. Тогда стране не понадобится никакой локдаун.