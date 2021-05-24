Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский обсудил с RT необходимость вакцинации от коронавируса.

Аграновский напомнил, что России удалось в кратчайшие сроки разработать и произвести вакцину «Спутник V», которая продемонстрировала свою эффективность и безопасность. При этом есть альтернативные вакцины, что, по словам специалиста, является огромным плюсом.

«Вакцинация — не один из, а единственный способ остановить эпидемию», — обозначил эксперт.