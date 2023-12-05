Общество 05 декабря 2023, 12:24 Эксперт в сфере ЖКХ Москвина: менять счетчики для горячей воды необходимо раз в четыре года

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Приборы учета воды, помогающие экономить на коммунальных услугах, периодически необходимо обновлять. О сроках эксплуатации устройств рассказала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, счетчики для холодной воды нужно менять раз в шесть лет, для горячей — раз в четыре года.

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«УК обычно уведомляет о необходимости замены либо в платежке, либо иным способом», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что после окончания у прибора срока годности оплата будет начисляться по нормативу, который может быть огромным.