Общество 10 января 2024, 16:00 Эксперт в сфере ЖКХ Костянов: хранение вещей на лестничной площадке грозит штрафом

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Хранение вещей на лестничной площадке является административным правонарушением. Какое наказание предусмотрено в такой ситуации, рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в беседе с «Москвой 24».

Эксперт напомнил о требованиях пожарной безопасности, которые запрещают загромождать коридоры общего пользования. Захламление подъезда может помешать эвакуации жильцов при ЧП, пояснил специалист.

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По его словам, за складирование вещей на площадке назначают штраф от пяти до 15 тысяч рублей. В некоторых случаях — от 40 до 50 тысяч рублей.