Общество 05 июня 2023, 18:27 Эксперт в сфере ЖКХ Бредец напомнила, что в отпуске можно не платить за интернет и телевидение

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Чтобы сэкономить на ежемесячных тратах в отпуске, можно заморозить некоторые услуги. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

По ее словам, избежать оплаты ремонта, содержания, уборки мест общего пользования и земельного участка не удастся. Максимум, что можно сделать — это установить счетчики и снизить финансовую нагрузку на время отсутствия.

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«У нас действует правило № 354, в котором предусмотрено всего две возможности не производить оплату за коммунальные услуги: в случае временного отсутствия потребителя коммунальных услуг и в случае, если данная услуга была оказана не надлежащего качества и с превышением определенного перерыва», — рассказала Алла Бредец.

Она добавила, что от некоторых услуг на время отсутствия можно отказаться. В частности, от интернета, телефонии и телевидения.

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