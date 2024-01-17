Общество 17 января 2024, 18:44 Эксперт в сфере телекоммуникации Ящук объяснил дефицит оборудования для сотовой связи точечным застроем

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Активное строительство сетей сотовой связи идет в новых регионах РФ. В связи с этим в остальных областях наблюдается дефицит оборудования для возведения объектов. Об этом сообщил руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в беседе с ИА НСН.

Он отметил, что Краснодарский край недостаточно покрыт сотовой связью. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях требуется создать инфраструктуру с нуля. Именно поэтому массивный объем оборудования уходит на точечный застрой, пояснил специалист.