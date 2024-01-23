Общество 23 января 2024, 15:38 Эксперт в сфере техники Гуськов: российские и китайские бренды электроники не вытеснят Apple

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Российские и китайские бренды электроники не смогут вытеснить продукцию Apple. Такое мнение выразил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с ИА НСН.

По его словам, премиальные продукты, такие как iPhone или MacBook, имеют свою аудиторию с пользовательскими привычками и навыками.

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Эксперт также отметил, что организации из КНР и Турции заняли место компаний, которые приостановили деятельность в России. Продолжают развитие отечественные и белорусские производители, добавил Гуськов.