Общество 17 апреля 2024, 18:48 Эксперт в сфере СИМ Эрдман назвала пьяную езду на самокатах второстепенной проблемой

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Ловить пьяных, которые управляют электросамокатами, — это не первоочередная задача. Таким мнением поделилась с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Она объяснила, что есть гораздо более серьезные нарушения. В частности, эксперт подчеркнула, что первоочередные проблемы, требующие контроля, — это езда по пешеходному переходу или вдвоем на одном самокате.

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«Отдельный котел должен быть приготовлен для тех родителей, которые перед собой ставят детей. Так делать нельзя, это очень опасно», — отметила Ксения Эрдман.

Он добавила, что пока некому ловить пьяных нарушителей, сотрудники ГИБДД не готовы взять на себя еще и эту обязанность.

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