Общество 12 февраля 2024, 15:21 Эксперт в сфере питания Тихонов посоветовал разнообразить рацион капустой и апельсинами в феврале

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Недостаток солнца и низкие температуры оказывают негативное влияние на состояние человека. Пик дефицита витаминов приходится на февраль, поэтому в последний месяц зимы важно пересмотреть свой рацион. Об этом рассказал эксперт в сфере питания Сергей Тихонов сайту Inkazan.ru.

Специалист посоветовал обратить внимание на сезонные овощи: капусту, морковь, чеснок, лук, помидоры и красный сладкий перец. Все они содержат клетчатку и витамин A.

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По словам Тихонова, укрепить иммунитет помогут цитрусовые. Необходимо чаще употреблять апельсины, лимоны и мандарины, добавил сайт Utro.ru.