Общество 23 мая 2023, 12:59 Эксперт в сфере медицинского ИИ Кловач: несмотря на возможности нейросетей, все решения останутся за врачом

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С каждым годом в сферу здравоохранения все активнее внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ). О том, смогут ли нейросети заменить специалистов, рассказал гендиректор компании «Инжиниринг+», занимающейся разработками в сфере медицинского искусственного интеллекта Евгений Кловач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, нейросети отлично справляются с проверкой препаратов на совместимость и могут запомнить огромное количество информации. Искусственный интеллект в медицине существенно облегчает труд медиков, сообщил сайт kp.ru.

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При этом Кловач также подчеркнул, что несмотря на преимущества и возможности нейросетей все решения по лечению пациентов будут оставаться за врачом, заменить компетенции специалиста ИИ не сможет.