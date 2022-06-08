Эксперт в сфере IT-технологий Мокеев посоветовал не менять определенные настройки смартфона

Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев объяснил россиянам, почему не стоит менять некоторые настройки в смартфонах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, важно не использовать режим разработчика, поскольку смартфон может просто перестать работать.

«Режим разработчика позволяет внести изменения в функционал смартфона, поэтому нужно всегда быть аккуратным с этими настройками. Дело в том, что это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями. То же самое касается использования root-прав на смартфонах Android. Меняя и удаляя системные файлы и приложения без необходимых знаний, вы рискуете получить дополнительные „дыры“, вирусы и, вообще, сделать систему неработоспособной», — сообщил он.

При этом эксперт подчеркнул, что в смартфоне важно обновлять операционную систему смартфона и установленные приложения. Разработчики этих самых приложений таким образом закрывают какие-то программные «дыры» и защищают пользователей гаджетов от злоумышленников, резюмировал Мокеев.