Общество 23 апреля 2024, 14:00 Эксперт в сфере IT-безопасности Измайлов посоветовал покупать восстановленные смартфоны у крупных ретейлеров

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Если есть желание купить восстановленный смартфон, то лучше это делать у крупных ретейлеров или в сервисных центрах производителей гаджетов. Об этом ОТР сообщил эксперт в сфере IT-безопасности Арсений Измайлов.

Ранее СМИ писали, что с января 2024 года в России увеличился спрос на покупку восстановленных смартфонов. Приобрести такой гаджет можно по цене на 30% меньше обычного.

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Крупные ретейлеры добросовестно ремонтируют аппараты и иногда дают на них гарантию. При этом Измайлов предостерег от покупки слишком дешевых смартфонов. Низкая цена может говорить о том, что у аппарата имеются какие-то проблемы, добавил он.