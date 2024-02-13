Общество 13 февраля 2024, 11:29 Эксперт в сфере ИИ Душкин: беспокойство из-за мошенников может вылиться в серьезную паранойю

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Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин рассказал, как интернет-мошенничество может навредить здоровью. Слова эксперта передал сайт телеканала «Звезда».

Люди зачастую переживают, что их личные данные попадут в руки аферистов. Такое беспокойство способно превратиться в серьезную паранойю, разрушающую весь организм, пояснил специалист.

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В связи с этим Душкин посоветовал не волноваться и проявлять бдительность. Кроме того, необходимо внимательно следить за пожилыми родственниками, которые нередко становятся жертвами мошенников.