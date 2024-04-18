Общество 18 апреля 2024, 13:32 Эксперт в сфере грузоперевозок Матягин предложил изменить законы для упрощения логистики во время паводков

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Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с ИА НСН предложил изменить законы для упрощения грузоперевозок во время паводков.

По его словам, властям необходимо отменить ограничения по массе автомобилей, а также лучше координировать работу между ведомствами, чтобы водители имели возможность спокойно покинуть пострадавший регион.

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«Нужно делать послабления в таких ситуациях, а у нас каждое ведомство по-своему выполняет свою работу, это влияет на перевозчиков и на их дальнейшие затраты», — сказал эксперт.

Ранее СМИ писали, что с начала 2024 года начали активно расти автоперевозки грузов как внутри России, так и в международном сообщении.