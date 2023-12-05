Общество 05 декабря 2023, 12:27 Эксперт в сфере безопасности Власов: в случае потери платежной карты нужно немедленно обратиться в банк

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Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, что нужно делать в случае потери платежной карты. В первую очередь необходимо незамедлительно рассказать о случившемся банку, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, нужно попросить сотрудника денежно-кредитной организации признать недействительными транзакции с момента обнаружения пропажи. Специалист напомнил о существовании магазинов и сервисов, в которых можно расплачиваться без ПИН-кода до определенной суммы.

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Власов также отметил, что после соответствующей операции важно заблокировать карту. Такой подход поможет защититься от кражи средств со счета.