Общество 29 февраля 2024, 16:22 Эксперт в сфере безопасности Власов посоветовал не перезванивать на незнакомые номера

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Эксперт в области безопасности Александр Власов призвал не перезванивать на незнакомые номера. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, лучше проигнорировать вызов, который был быстро завершен. Попытка связаться с неизвестным может обернуться диалогом с мошенником.

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Власов напомнил, что сейчас аферисты научились генерировать голосовые данные своих жертв, добавило радио «КП».