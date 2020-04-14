Эксперт: в Санкт-Петербурге не нужны приюты для детей, чьи родители больны коронавирусом

По ее словам, особо нет ситуаций, «когда в больнице оказались и мама, и папа, и тети, и дяди».

«Да, конечно, такие истории бывают, когда мама одиночка она живет одна в городе, а ближайшие родственники где-то за тысячи километров, но это единичные истории», — уточнила она.

Она считает, что сложившая ситуация не подразумевает необходимость «организовывать приюты».