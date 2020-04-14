    14 апреля 2020, 19:21

    Эксперт: в Санкт-Петербурге не нужны приюты для детей, чьи родители больны коронавирусом

    Дарья Морозова

    Приюты для детей, родители которых лечатся от коронавируса, не нужны в Санкт-Петербурге — пояснила общественный деятель, идеолог Совета Матерей Татьяна Буцкая. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По ее словам, особо нет ситуаций, «когда в больнице оказались и мама, и папа, и тети, и дяди».

    «Да, конечно, такие истории бывают, когда мама одиночка она живет одна в городе, а ближайшие родственники где-то за тысячи километров, но это единичные истории», — уточнила она.

    Она считает, что сложившая ситуация не подразумевает необходимость «организовывать приюты».