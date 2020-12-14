Эксперт: в России не оказалось регионов в «красной» зоне по COVID-19

В России ни один регион не находится в красной зоне по распространенности коронавируса. Эксперт заявил, что в большинстве субъектов РФ речь уже может идти о плато.

Ситуацию по COVID-19 оценил в беседе с РИА «Новости» специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Свои прогнозы он строит на основе карты российских регионов по распространенности коронавируса, которые разбиты на несколько цветовых групп. Красная считается самой «тяжелой».

«Основная часть регионов уже находится на плато. <…> Если сравнить показатель R — индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему», — заявил эксперт.

Он добавил, что Москва уже находится на плато «с наибольшей вероятностью», и предположил ощутимое падение показателей по смертности. Ситуация должна улучшиться к Новому году.

«Вероятно, так будет до марта 2021 года», — сказал Тавадян.

У любой эпидемии, пояснил он, затухание долгое. Сразу после массовой вакцинации ждать понижения показателей заболеваемости и смертности не стоит. За пиком следует долгий спад.

«Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации», — подчеркнул ученый.