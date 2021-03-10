Эксперт: в России не хватает качественной говядины

Директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк рассказал, что в России нет дефицита говядины, но не хватает качественного продукта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он пояснил, что потребность в этом мясе закрыта на 80%. Проблема немного в другом: качественного продукта в России довольно мало.

«80% мяса говядины составляют молочные животные, которые отрабатывают полный цикл в производстве молока, а нам достаются уже в конце своего срока службы», — пояснил Костюк.