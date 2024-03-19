Общество 19 марта 2024, 14:46 Эксперт в области психологии Панфилова: россияне стали чаще обращаться к психологам с начала пандемии

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С начала пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать психологов с целью повысить самооценку и найти внутреннюю опору для счастья. Об этом ИА НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Специалист назвала ощущение счастья субъективной вещью, оно не является базовым, как, например, безопасность.

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«Ощущение счастья — это не базовая потребность, как безопасность, например. Если люди „работают“ с счастьем, это значит, что они понимают, что какое-то дно уже пройдено», — пояснила психолог.

Ранее СМИ писали, что индекс благополучия россиян в марте 2024 года составил 6,7 пункта из 10 возможных.