19 марта 2024, 14:46
Эксперт в области психологии Панфилова: россияне стали чаще обращаться к психологам с начала пандемии
С начала пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать психологов с целью повысить самооценку и найти внутреннюю опору для счастья. Об этом ИА НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
Специалист назвала ощущение счастья субъективной вещью, оно не является базовым, как, например, безопасность.
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«Ощущение счастья — это не базовая потребность, как безопасность, например. Если люди „работают“ с счастьем, это значит, что они понимают, что какое-то дно уже пройдено», — пояснила психолог.
Ранее СМИ писали, что индекс благополучия россиян в марте 2024 года составил 6,7 пункта из 10 возможных.
Психология
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