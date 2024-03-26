26 марта 2024, 14:13
Эксперт в области права Горгадзе посоветовал отдать телефон адвокату перед допросом у следователя
Адвокат Шота Горгадзе рассказал, как вести себя на допросе у следователя. Необходимо внимательно слушать вопросы и отвечать только по существу, отметил эксперт в беседе с «Ридусом».
По его словам, даже если человек проходит как свидетель, ему стоит вызвать адвоката. Такие меры помогут не превратиться в фигуранта дела.
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Специалист также посоветовал не брать на процедуру мобильный телефон, так как его могут изъять. Лучше отдать гаджет личному защитнику, ведь у него не имеют права забирать вещи, пояснил Горгадзе.
Уголовное дело
Адвокаты
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