Эксперт в области недвижимости Апрелев оценил инициативу об отмене налога на единственное жилье

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал инициативу ЛДПР об отмене налога на продажу единственного жилья. Об этом написало ИА НСН.

Исходя из законопроекта, новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки, а кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже стоимости нового и не превышать 50 миллионов.

«Ограничения на срок сделки связаны с тем, что, если человек не приобрел нового жилья, то до 1 мая он должен подать декларацию о доходах. Соответственно в течение одного-двух месяцев ему придет расчет из налоговой службы об уплате налога. Поэтому, вероятно, 30 апреля и выбрано для того, чтобы, если люди приобрели недвижимость, то подали отчет об этом. Тогда норматив сработает. Получается, что эта инициатива касается не любой недвижимости, а затрагивает только те случаи, если человек продал и купил ее в течение года и четырех месяцев. На самом деле в Канаде и США действует такая же налоговая мера», — пояснил инициативу Апрелев.

Однако вице-президенту не понравилось ограничение, которое связано с новизной жилья. По его словам, у людей должна быть возможность покупать любую недвижимость.