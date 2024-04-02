Общество 02 апреля 2024, 18:40 Эксперт в области моды Шерипова рассказала, что длинные юбки будут все еще актуальны этой весной

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Весной в моде по-прежнему будут актуальными длинные юбки, изготовленные из натуральных материалов: хлопка, льна, шелка. Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт в области моды Елена Шерипова.

Она посоветовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на модели из кожи и джинсы со складочками. Такие юбки, по ее словам, создают стройный силуэт.

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Расклешенные модели юбок можно комбинировать с облегающими топами, водолазками, укороченными футболками. Узкие юбки макси будут хорошо сочетаться с объемными рубашками, добавила Шерипова.