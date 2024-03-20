Общество 20 марта 2024, 11:53 Эксперт в области моды Шерипова назвала леопардовые колготки шокирующим трендом 2024 года

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Эксперт в области моды Елена Шерипова в беседе с изданием Life перечислила шокирующие тренды 2024 года. По ее словам, в моду снова пришел любимый многими анималистичный леопардовый принт.

Лучше всего использовать хищную раскраску в аксессуарах. Например, можно присмотреть колготки в таком исполнении.

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«Особенно интересно он смотрится в слегка утепленных образах — на весну и осень. Не забывайте про правило умеренности, если разбавляете свой наряд хищным принтом», — добавила Шерипова.

Леопардовые колготки будут отлично сочетаться с монохромными луками в черном, песочном и шоколадном цветах.