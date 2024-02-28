Эксперт в области компьютерных технологий Синяков призвал пользоваться смартфонами, стоящими на зарядке

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в эфире с телеканалом «Звезда» призвал не пользоваться смартфоном, стоящим на зарядке. По его словам, аккумулятор в любую минуту может загореться, если зарядное устройство повреждено или сделано из некачественных материалов.