28 февраля 2024, 16:56
Эксперт в области компьютерных технологий Синяков призвал пользоваться смартфонами, стоящими на зарядке
Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в эфире с телеканалом «Звезда» призвал не пользоваться смартфоном, стоящим на зарядке. По его словам, аккумулятор в любую минуту может загореться, если зарядное устройство повреждено или сделано из некачественных материалов.
Синяков также призвал перестать эксплуатировать зарядные устройства и провода, которые получили серьезные повреждения.
Смартфоны
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