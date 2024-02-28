Общество

28 февраля 2024, 16:56

Эксперт в области компьютерных технологий Синяков призвал пользоваться смартфонами, стоящими на зарядке

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Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в эфире с телеканалом «Звезда» призвал не пользоваться смартфоном, стоящим на зарядке. По его словам, аккумулятор в любую минуту может загореться, если зарядное устройство повреждено или сделано из некачественных материалов.

Синяков также призвал перестать эксплуатировать зарядные устройства и провода, которые получили серьезные повреждения.

Смартфоны

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