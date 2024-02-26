Общество 26 февраля 2024, 13:09 Эксперт в области компьютерных технологий Синяков: любое приложение может нести вредоносное программное обеспечение

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Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что любое приложение, установленное на смартфон, может нести вредоносное программное обеспечение.

Простому обывателю будет трудно определить его безопасность. В первую очередь здесь следует опираться на рейтинг и количество скачиваний. Специалист также рекомендовал смотреть на то, какие права хочет получить приложение на устройстве.

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«Не нужно давать ему все возможные доступы, если оно после этого отказывается работать, порой лучше удалить его и поискать аналоги», — добавил Синяков.