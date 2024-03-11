11 марта 2024, 14:16
Эксперт в области компьютерных технологий Синяков: хакеры легко могут взломать электромобил и систему «умный дом»
Хакеры могут легко взломать любое электронное устройство, к которому есть дистанционный доступ, в том числе электромобили и систему «умный дом». Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков.
Взлом умного дома даст возможность хакерам получить доступ к камерам видеонаблюдения, регулированию датчиков температур, включению, например, чайника или микроволновки. По словам эксперта, минимизировать риски можно, если уменьшить количество дистанционно управляемых устройств.
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«Чем меньше таких устройств — тем лучше. А критически важные инфраструктуры и вовсе необходимо делать локальными, потому как через Интернет можно везде залезть», — добавил специалист.
Хакеры
Технология Умный дом
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