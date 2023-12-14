Общество 14 декабря 2023, 12:01 Эксперт в области индейководческого хозяйства Марков указал на дефицит кур-несушек в РФ

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Правительство РФ одобрило решение об обнулении пошлин на импортные яйца. В беседе с радио «Комсомольская правда» ситуацию прокомментировал генеральный директор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков.

По его словам, такие меры связаны с дефицитом несушек, который образовался из-за пандемии птичьего гриппа.

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«Спрос остался, а предложение сократилось. Закрывать будем импортом», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что цены на ввезенные яйца могут остаться высокими, однако государство способно урегулировать данный вопрос.