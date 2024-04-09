Общество 09 апреля 2024, 16:27 Эксперт в области игровой индустрии Пименов: стоимость разработки компьютерной игры доходит до 100 млн долларов

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Стоимость разработки качественной компьютерной игры может доходить до 100 миллионов долларов. Сумма варьируется от масштаба проекта, сообщил эксперт в области игровой индустрии Михаил Пименов в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее в Институте развития интернета заявили, что суммарно профинансировали около 40 игровых проектов за прошедшие три года. По словам эксперта, тех 500 тысяч долларов, которые ИРИ выделил на создание одной видеоигры, хватит лишь на небольшой проект.

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Пименов также отметил, что сейчас в России наблюдается дефицит кадров в игровой индустрии.