25 декабря 2023, 17:28
Эксперт в области безопасности Власов посоветовал установить защиту от спам-звонков
Специалист в области безопасности Александр Власов рассказал о способах защиты от нежелательных звонков. Лучше вообще не отвечать на незнакомые номера, однако такой метод подходит не всем, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».
В связи с этим он посоветовал рассмотреть предложения мобильного оператора о защите от спама. Многие компании предлагают недорогие пакеты с данной услугой.
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Власов добавил, что при некоторых рассылках даже не используют взломанную базу данных — номера генерируют путем подставления чисел.
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