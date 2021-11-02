Эксперт усомнился в скором отказе от мигрантов-строителей в Москве

Глава Национального объединения строителей Антон Глушков обсудил с РИА «Новости» возможный отказ от мигрантов на московских стройках в ближайшем будущем.

Глушков предположил, что планы столичных властей по отказу от мигрантов-строителей могут начать реализовываться не ранее, чем через пять-семь лет. По его словам, несмотря на то, что в Москве самые высокие цены на квадратный метр и самые большие зарплаты, стройка не ограничивается одной столицей.

«Поэтому идея Москвы на сегодняшний день, хоть и звучит правильно, но слабореализуема», — цитируют специалиста «Дни.ру».