Эксперт усомнился в эффективности «сухого закона» в период самоизоляции

Скавронский заметил, что люди, испытывающие непреодолимую тягу к спиртному, в любом случае достанут алкоголь. Никакие запреты им не помешают.

«В условиях ограничения времени продажи — будут закупаться впрок. А во время, в которое продажа запрещена — искать „ларек“, в котором алкоголь продают, невзирая на ограничения», — обратил внимание собеседник издания.

Он напомнил, что «сухой закон» приведет к процветанию черного рынка и развитию самогоноварения. Кроме того, люди будут тратить деньги на напитки сомнительного качества, тем самым поощряя деятельность криминальных элементов и нелегальных предпринимателей.