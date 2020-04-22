Эксперт усомнился в эффективности «сухого закона» в период самоизоляции
Гендиректор PANTEY Consult Сергей Скавронский обсудил с «ФедералПресс» последствия, к которым может привести ограничение продажи алкоголя во время режима самоизоляции.
Скавронский заметил, что люди, испытывающие непреодолимую тягу к спиртному, в любом случае достанут алкоголь. Никакие запреты им не помешают.
«В условиях ограничения времени продажи — будут закупаться впрок. А во время, в которое продажа запрещена — искать „ларек“, в котором алкоголь продают, невзирая на ограничения», — обратил внимание собеседник издания.
Он напомнил, что «сухой закон» приведет к процветанию черного рынка и развитию самогоноварения. Кроме того, люди будут тратить деньги на напитки сомнительного качества, тем самым поощряя деятельность криминальных элементов и нелегальных предпринимателей.