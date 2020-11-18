Эксперт усомнился в эффективности перевода якутских чиновников в коворкинг

Жигун напомнил, что около недели назад одно и з федеральных ведомств попробовало перевести своих работников в открытое офисное пространство. По его словам, после этого там началась паника.

«В отделе кадров мне говорили, что служащие начали увольняться», — поделился собеседник издания.

Он объяснил это тем, что работа в коворкинге может вызвать определенные неудобства у муниципальных и государственных служащих. В частности, речь идет о работе с многочисленной документацией, которая может стать общим достоянием в открытом пространстве.

«Кроме того, в таких пространствах обычно очень шумно», — добавил Жигун.