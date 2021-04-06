Эксперт усомнился, что на фоне кризиса угаснет тренд на правильное питание

Член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов обсудил с порталом News.ru, угаснет ли интерес к правильному питанию, учитывая то, что не все россияне могут позволить себе экологически чистую продукцию на фоне кризиса.

Галаганов выразил уверенность, что интерес точно не угаснет, поскольку стремление к долголетию и осознанное потребление — это один из главных мировых трендов.

«Есть действительно полезные продукты, но это очень небольшой сегмент. А есть продукты, которые мимикрируют под полезные: ставят ничего не значащие клейма „био“, пишут о натуральном составе, хотя он может быть весьма вредным. Большинство зож-продуктов на сегодняшний день, если разобраться, не такие уж и зож», — заметил специалист.

По его мнению, пока будут преуспевать дешевые псевдополезные продукты, которые мимикрируют под зож. При этом доля настоящего зож-сегмента будет расти по мере улучшения экономической ситуации и просветительства.

«Нормативные стандарты будут развиваться и не давать возможность ставить какие-то клейма на упаковку, которые имитируют эко-товары. Они просто будут запрещены», — добавил собеседник издания.