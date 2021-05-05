Эксперт упрекнул украинские власти в непрофессионализме

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин обсудил с радио Sputnik слова киевского политолога Андрея Ницоя о том, что отсутствие «нормальной декоммунизации» в стране является «причиной» нищеты украинцев.

«На Украине уже осознали, что не могут разрешить экономический кризис – во власти нет людей, способных решать государственные задачи. Именно поэтому постоянно выдумываются страшилки, которыми можно объяснить свой непрофессионализм», — заметил Перлин.

Он напомнил, что украинская власть выбрала русофобию в качестве идеологии, поэтому все прикрывается «борьбой с коммунизмом». Под ним подразумевается все, что связано с бывшим СССР, с РФ.

«Декоммунизация подразумевает разрыв отношений с постсоветским пространством даже во вред экономического блага для самой Украины», — добавил эксперт.