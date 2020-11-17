Эксперт указал на рост трафика в московских ТЦ после новых ограничений по COVID-19

Посетителей в торговых центрах Москвы не убавилось после введенных столичными властями новых ограничений по коронавирусу. Не исключено, что людей в ТЦ манит «черная пятница».

Президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей в ТЦ, Роман Скороходов заявил о росте посещаемости торговых точек. Его слова привело РИА «Новости».

«Распоряжение Собянина не вызвало быстрый отток посетителей из торговых центров», — сказал Скороходов.

Он допустил влияние на покупательский спрос «черной пятницы». Она же способствовала положительной динамике Shopping Index в целом. За три дня показатель немного вырос.

«Возможно, данное постановление будет иметь отложенный эффект», — не исключил эксперт. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье 46-й недели трафик вырос на 6,9%, по сравнению с предыдущей неделей.

Новые ограничения в столице, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным, касаются заведений общепита, ночных клубов и других увеселительных заведений. С 13 ноября им запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Власти города также снизили максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах — они не могут превышать 25% от общего числа посадочных мест. Проведение массовых культурных, развлекательных и просветительских мероприятий временно приостановили. Исключение составили официальные — от органов исполнительной власти.

Кроме того, не работают детские лагеря дневного пребывания и расположенные в зданиях детские развлекательные центры. В том числе и игровые комнаты в ТЦ. Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.