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    17 ноября 2020, 05:59

    Эксперт указал на рост трафика в московских ТЦ после новых ограничений по COVID-19

    Александра Ломейко

    Посетителей в торговых центрах Москвы не убавилось после введенных столичными властями новых ограничений по коронавирусу. Не исключено, что людей в ТЦ манит «черная пятница».
    Эксперт указал на рост трафика в московских ТЦ после новых ограничений по COVID-19

    Президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей в ТЦ, Роман Скороходов заявил о росте посещаемости торговых точек. Его слова привело РИА «Новости».

    «Распоряжение Собянина не вызвало быстрый отток посетителей из торговых центров», — сказал Скороходов.

    Он допустил влияние на покупательский спрос «черной пятницы». Она же способствовала положительной динамике Shopping Index в целом. За три дня показатель немного вырос.

    «Возможно, данное постановление будет иметь отложенный эффект», — не исключил эксперт. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье 46-й недели трафик вырос на 6,9%, по сравнению с предыдущей неделей.

    Новые ограничения в столице, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным, касаются заведений общепита, ночных клубов и других увеселительных заведений. С 13 ноября им запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

    Власти города также снизили максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах — они не могут превышать 25% от общего числа посадочных мест. Проведение массовых культурных, развлекательных и просветительских мероприятий временно приостановили. Исключение составили официальные — от органов исполнительной власти.

    Кроме того, не работают детские лагеря дневного пребывания и расположенные в зданиях детские развлекательные центры. В том числе и игровые комнаты в ТЦ. Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.