Эксперт удивился присвоению Васильевой звания почетного члена Российской академии художеств
Главный ученый секретарь Российской академии художеств (РАХ) Олег Кошкин был удивлен, что экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой присвоили звание почетного члена. Об этом сообщил Daily Storm.
По его мнению, странно давать звание человеку с судимостью. Кошкин рассказал, что это первый подобный прецедент.
«Конечно, нежелательно. Я не представляю… Это, по-моему, у нас первый случай», — заключил он.