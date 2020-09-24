Эксперт: удаленных сотрудников невозможно уволить за алкогольное опьянение

По ее словам, состояние алкогольного опьянения у такого сотрудника практически невозможно доказать. Для этого нужно обследовать сотрудника у специалиста. Это запрещено без его письменного согласия, плюс для этого нужно идти к нему домой, что тоже запрещено.

«Я не могу прийти в квартиру со свидетелями, чтобы зафиксировать факт опьянения. Я не могу вас изъять и отправить в психдиспансер на освидетельствование. Реализовать статью об алкогольном опьянении физически для удаленщиков невозможно», — заключила Митрофанова.