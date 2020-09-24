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    24 сентября 2020, 14:45

    Эксперт: удаленных сотрудников невозможно уволить за алкогольное опьянение

    Дарья Морозова

    Директор «Института профессионального кадровика» Валентина Митрофанова пояснила, почему в законе о дистанционной работе нет пункта об увольнении за алкогольное опьянение на рабочем месте. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    По ее словам, состояние алкогольного опьянения у такого сотрудника практически невозможно доказать. Для этого нужно обследовать сотрудника у специалиста. Это запрещено без его письменного согласия, плюс для этого нужно идти к нему домой, что тоже запрещено.

    «Я не могу прийти в квартиру со свидетелями, чтобы зафиксировать факт опьянения. Я не могу вас изъять и отправить в психдиспансер на освидетельствование. Реализовать статью об алкогольном опьянении физически для удаленщиков невозможно», — заключила Митрофанова.

    Новости SMI.FM