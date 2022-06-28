Эксперт Тырин рекомендовал страховать гаджеты перед отпуском

Эксперт Никита Тырин посоветовал оформлять страховку на технику перед поездкой в отпуск. Об этом сообщила газета «Известия».

Тырин пояснил, что поездке гаджет легко сломать. Например, нечаянно залить водой или разбить.

«Если говорить про все случаи, кроме кражи, то страховой компании важно установить, что техника или вещь пришла в негодность под влиянием внешних факторов. Это может быть попадание воды, падение, повреждения, например, во время перевозки имущества в багаже», — пояснил эксперт.

Он отметил, что испорченный гаджет не стоит продавать или выкидывать до получения страховых выплат.