Общество 11 декабря 2023, 17:26 Эксперт «Турпомощи» Осауленко назвал Крым и Абхазию бюджетными направлениями для летнего отдыха

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Для бюджетного путешествия летом российским туристам стоит обратить внимание на такие направления, как Крым, Абхазия и Каспийское побережье. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, на Каспийском побережье сейчас динамично развивается инфраструктура, которая обладает интересными предложениями. Выгодные варианты для отдыха летом также предлагают Грузия, Казахстан и почти все страны СНГ.

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«Найти приемлемый вариант для себя сможет каждый», — подчеркнул Осауленко.