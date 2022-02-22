Эксперт Туманов предупредил садоводов об известной мошеннической схеме
Главный редактор газеты о садоводстве Андрей Туманов рассказал о распространенной схеме мошенников. Об этом сообщил сайт utro.ru.
По его словам, часто продавцы под видом дорогих растений продают саженцы дешевых.
«Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают», — рассказал Туманов.
Он отметил, что на сайтах могут выкладывать отфотошопленные фото растений или вообще не соответствующие тому, что продается на самом деле.