Эксперт Туманов предупредил садоводов об известной мошеннической схеме

Главный редактор газеты о садоводстве Андрей Туманов рассказал о распространенной схеме мошенников. Об этом сообщил сайт utro.ru.

По его словам, часто продавцы под видом дорогих растений продают саженцы дешевых.

«Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают», — рассказал Туманов.

Он отметил, что на сайтах могут выкладывать отфотошопленные фото растений или вообще не соответствующие тому, что продается на самом деле.