facebook_pixel
    22 февраля 2022, 20:59

    Эксперт Туманов предупредил садоводов об известной мошеннической схеме

    Дарья Морозова

    Главный редактор газеты о садоводстве Андрей Туманов рассказал о распространенной схеме мошенников. Об этом сообщил сайт utro.ru.

    По его словам, часто продавцы под видом дорогих растений продают саженцы дешевых.

    «Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают», — рассказал Туманов.

    Он отметил, что на сайтах могут выкладывать отфотошопленные фото растений или вообще не соответствующие тому, что продается на самом деле.