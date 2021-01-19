facebook_pixel
    19 января 2021, 13:49

    Эксперт: цены на продовольственные товары упадут в будущем сезоне

    Дарья Морозова

    Гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов считает, что в будущем сезоне упадут цены на продукты. Например, на картофель, сахар, подсолнечное масло и муку. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Он объяснил, что это будет связано с нынешним повышением цен. В будущем производители начнут наращивать объем своей продукции, соответственно, цена снизится. Плугов уточнил, что этому прогнозу могут помешать какие-то климатические явления, например, засуха.

    «Так всегда бывает, и не только в России, но и в мире в целом: когда цена на какой-то товар высокая, в следующем сезоне производители начинают наращивать объем посевных площадей, выращивать больше продукции. Соответственно, предложение выше — цена сбивается», — пояснил эксперт.

    Также он объяснил, что нынешнее повышение цен на сахар связано с теми же факторами. Два года свекла выращивалась в повышенных объемах. Позже производители сократили посев, к тому же была невысокая урожайность. Это и привело к повышению цен на сахар в 2020 году.