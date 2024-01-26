26 января 2024, 14:13
Эксперт центра «Моя карьера» Парфенова посоветовала студенту на собеседовании показать качества, которые нужны компании
Эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфенова в беседе с изданием РИАМО посоветовала студентам, которые заинтересованы в трудоустройстве, показать на собеседовании качества, в которых нуждается компания.
При этом она добавила, что внешний вид может сыграть существенную роль. Первое впечатление во многом формирует дальнейшее отношение к человеку, написал Infox.ru.
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Перед тем, как идти на собеседование, необходимо хорошо ознакомиться с деятельностью компании, добавила Парфенова.
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