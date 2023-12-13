Общество 13 декабря 2023, 18:58 Эксперт центра «Моя карьера» Милюкова: при поиске работы не стоит сосредотачиваться на конечной цели

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При выборе работы сотрудникам следует сосредоточиться не на конечной цели, а на следующем шаге. Такой совет дала эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова в беседе с РИАМО.

По ее словам, при достижении промежуточных успехов у соискателей повышается мотивация. Так, можно установить цель — откликаться пять раз в день. В таком случае вероятность получить приглашение на собеседование будет больше.

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Если же поиски работы затянулись, то соискателю рекомендуется выяснить, на каком этапе происходит сбой, сообщил «ФедералПресс».