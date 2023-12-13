Общество 13 декабря 2023, 18:58 Эксперт центра «Моя карьера» Милюкова: обесценивание профессиональных навыков снижает мотивацию при поиске работы

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Обесценивание себя и своих профессиональных навыков значительно снижает мотивацию при поиске новой работы. Об этом сообщила ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова в беседе с РИАМО.

По ее словам, при получении нескольких отказов от потенциальных работодателей даже настоящий мастер своего дела может засомневаться в себе. Избежать этого поможет ведение дневника достижений.

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Милюкова посоветовала вспоминать свои профессиональные успехи на предыдущих местах работы и фиксировать их. Это укрепит самооценку и не даст себя обесценить, сообщил «ФедералПресс».