13 декабря 2023, 18:58
Эксперт центра «Моя карьера» Милюкова: обесценивание профессиональных навыков снижает мотивацию при поиске работы
Обесценивание себя и своих профессиональных навыков значительно снижает мотивацию при поиске новой работы. Об этом сообщила ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова в беседе с РИАМО.
По ее словам, при получении нескольких отказов от потенциальных работодателей даже настоящий мастер своего дела может засомневаться в себе. Избежать этого поможет ведение дневника достижений.
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Милюкова посоветовала вспоминать свои профессиональные успехи на предыдущих местах работы и фиксировать их. Это укрепит самооценку и не даст себя обесценить, сообщил «ФедералПресс».
Работа
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