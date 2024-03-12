Общество 12 марта 2024, 17:05 Эксперт центра китайской медицины Максимов посоветовал есть орехи и курицу после тренировок

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Занятия спортом способны изменить фигуру только в совокупности с правильным питанием. После физической активности важно употреблять пищу с большим количеством минералов и витаминов. Об этом рассказал специалист центра китайской медицины Сергей Максимов в беседе с РИАМО.

Эксперт посоветовал добавить в рацион салаты из фруктов и орехов. Так, можно смешать яблоки, груши и ягоды с миндалем. Данное сочетание — отличный источник полезных жиров.

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После тренировок стоит уделить внимание белковым блюдам. Максимов рекомендовал приготовить кусочки курицы с сезонными овощами, добавила газета «Петербургский дневник».