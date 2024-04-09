Общество 09 апреля 2024, 18:08 Эксперт центра «Информзащита» Коваленко: мошенники могут завладеть абсолютно любыми данными о пользователях

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Нередко крупные компании передают большой массив данных о пользователях другим организациям, не маскируя их. Таким образом мошенники могут получить абсолютно любую информацию о клиентах, сообщил эксперт центра «Информзащита» Павел Коваленко ИА НСН.

«В руки мошенников попадают любые сведения о пользователях, все, что хранится и все, что передается. Организации, которые хранят персональные данные и банки, стараются максимально умалчивать», – подчеркнул эксперт.

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Коваленко также отметил, что информация, попавшая в Сеть, продается и будет использоваться в дальнейшем.